Bonus écologique et prime à la casse : les règles vont changer

Vous désirez changer de voiture pour un modèle moins polluant. Voiture hybride ou électrique, vous n'avez plus que deux jours pour profiter au maximum du bonus écologique. A partir du premier juillet, tous les montants de cette prime baissent de 1 000 euros. Une voiture neuve va coûter plus cher, de quoi décourager certains automobilistes. Pour une voiture hybride, vous n'aurez plus que 1 000 euros d'aide au lieu de 2 000. Les conditions de la prime à la conversion changent elles aussi. Jeudi, cette prime de 1 500 à 5 000 euros sera accessible uniquement pour l'achat d'un véhicule "critère un" ou d'une voiture électrique ou hybride. Fini le coup de pouce pour la voiture diesel. Certains clients s'inquiètent déjà. C'est la fin d'une aide destinée à rajeunir le parc automobile du pays et réduire la pollution. Une mesure qui a coûté l'an passé près de 800 millions d'euros à l'Etat.