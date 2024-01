Bonus réparation : 25 euros pour l'écran de votre téléphone

Votre téléphone toujours à la main, il suffit d'un geste maladroit et c'est la tuile. L'écran de votre smartphone est cassé. A chaque fois le même dilemme, acheter ou réparer ? Bonne nouvelle ! Depuis ce mardi matin, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25 euros pour le changement de l'écran de votre téléphone portable. Dans ce magasin, les réparations d'écran, c'est 70% des interventions pratiquées. Fabien est justement venu faire réparer le sien : "je l'ai fait tomber de ma poche et il était inutilisable ; l'écran est devenu complètement sombre". Le bonus de 25 euros, c'est la bonne surprise, une aide bienvenue car changer de téléphone coûte cher. Pour bénéficier du bonus, il faut aussi répondre à des critères bien précis. Il faut que le produit ait plus de deux ans, il ne faut pas qu'il soit assuré. Sèche-cheveux, robot de cuisine ou ventilateur, depuis aujourd'hui, le bonus réparation concerne 22 nouveaux objets. Et pour le gros électroménager, la réduction passe de 25 à 50 euros. TF1 | Reportage O. Levesque, F. Moncelle