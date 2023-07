Bonus "réparation", et maintenant les vêtements !

Sept euros pour réparer le talon de vos chaussures, et jusqu’à 25 euros pour raccommoder une doublure. C’est un nouveau bonus que vont bénéficier les Français. Tout le monde sera concerné, même si certains sont perplexes. Pourtant, c’est bien sérieux, le bonus textile devrait prendre effet au mois d’octobre. L’objectif est d’inciter à réparer plutôt que d’acheter du neuf. Comment cela va fonctionner ? Prenons l’exemple d’une couturière qui, pour une couture à refaire, devra faire une réduction de huit euros, avant de se faire remboursée. Et pour participer, elle devrait être labellisée. Solenn Cosnefroy, couturière de Rennes (Ille-et-Vilaine), n’est pas encore convaincue, même si l’aspect écologique du projet la séduit. Un cordonnier de la ville, non plus, n’est pas convaincu du dispositif. À chaque fois, il devra prendre une photo avant et après, pour prouver que le travail a bien été réalisé. C’est une perte de temps et un système non adapté, selon lui. Ce dispositif n’est pas financé par l’État, mais ce sont les producteurs de textile qui mettront la main à la poche. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K.Moreau