Bonus réparation, pourquoi est-il doublé ?

Ici, on répare de gros électroménagers comme un sèche-linge, un lave-vaisselle ou une plaque à induction. Depuis quatre mois, un réparateur est labellisé QualiRépar. Cela signifie que les clients bénéficient d'une ristourne lorsqu'ils font appel à eux, un bonus à la réparation. Pour une entreprise, le bilan est positif. "On a réalisé 900 interventions. Donc c'est une centaine d'interventions supplémentaires comparé au mois précédent", explique Fabien Nestile, chef de la réparation à domicile dépannage électroménager Murphy. Au niveau national en revanche, le bilan est décevant. Le gouvernement va doubler le bonus d'ici cet été pour inciter encore plus les consommateurs à réparer au lieu de racheter. Par exemple, le bonus à la réparation pour un lave-linge passera de 25 à 50 euros, même chose pour les téléphones portables. Mais cela sera-t-il suffisant ? Pascal Tang, lui, répare une trentaine de smartphones par semaine. Il aimerait que son activité augmente. Mais pour lui, le frein n'est pas le montant du bonus. A partir du 1er juillet, le nouveau dispositif pourrait également prendre en charge les écrans cassés des téléphones. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel, N, Hesse