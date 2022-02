Boom des réservations pour cet été dans le Var

C'est déjà les vacances dans le Sud de l'Hexagone. Pour ce couple de touristes lyonnais, destination la côte méditerranéenne pour voir la mer et le soleil. Pour les professionnels de l’hébergement, l’année 2022 commence bien. Cet établissement à Hyères (Var) ouvre dans quelques jours. Toutefois, le premier week-end est déjà complet et le téléphone sonne régulièrement. En effet, les Français ont déjà la tête aux vacances d’été. La preuve : des réservations dès le mois de février, soit bien plutôt que l’année dernière. "C’est déjà un bon signe", confie David Cozette, directeur "Hôtel Bor" à Hyères. Cet optimisme est partagé dans ce gîte à Ollioules (Var). Sur les huit semaines d’été, il y a déjà quatre de réservés. Dans le Var, "Gite-de-France" enregistre un boom de réservation, plus 50 % pour juillet - août par rapport à l’année dernière. L’explication selon cet hôte, c’est l'envie d’évasion pour les familles. Si la dynamique se confirme, 2 022 pourraient-être une année record dans le département. Il faudra donc s’y prendre tôt pour profiter cet été des paysages varois. TF1 | Reportage B. Guenais, H.P. Amar