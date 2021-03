Boom des voitures électriques : quelles aides pour en acheter ?

Lors de l'achat d'une voiture électrique, vous pouvez toucher des aides. C'est le cas notamment du fameux bonus écologique qui peut atteindre les 7 000 euros pour l'acquisition d'une voiture électrique neuve. Ensuite, il y a la prime à la conversion. Celle-ci vous incite à investir dans un véhicule plus propre et de mettre l'ancien à la casse. Elle peut aller jusqu'à 5 000 euros. À noter que ces deux primes sont cumulables et vous permettent ainsi de recevoir environ 12 000 euros. Il existe également des aides régionales qui sont aussi cumulables dans la majorité des cas. Le Centre-Val de Loire verse, par exemple, une prime aux particuliers pour l'achat d'une voiture électrique. On s'interroge néanmoins sur la rentabilité de ces véhicules sur le long terme. D'après notre journaliste Alexia Mayer, "ça dépend si vous êtes un gros ou un petit rouleur". Pour le calcul, il faut compter deux euros dépensés en électricité pour 100 km contre dix euros en essence pour cette même distance. Qu'en est-il du taux d'amortissement ?