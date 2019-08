Bora-Bora, une merveille du Pacifique

En Polynésie, la beauté de Bora-Bora ne passe pas inaperçue. Ses fleurs et ses plantes tropicales, ses plages de sable blanc et son eau turquoise font du lagon une destination paradisiaque. Hormis les bouquets d'hibiscus et de bougainvilliers, les visiteurs y sont accueillis par des habitants chaleureux et généreux qui n'hésitent pas à mettre en valeur et à partager leur culture. Cap sur une île somptueuse qui promet une multitude de surprises et d'émerveillement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.