Bord de mer : ici, on ne voit plus... la mer

Une déception pour certains habitants et vacanciers, ils découvrent une promenade en fond de mer avec vue sur le nouveau cordon de mer, qui cache la mer juste derrière. Une nouvelle installation, frustrante aussi pour les boulistes. À la terrasse du restaurant juste à côté, certains habitués ne mâchent pas leurs mots. Mais l'érosion s'accélère. Il y a 30 ans, cette plage mesurait 150 mètres de plus. Et ces cinq dernières années, elle a encore perdu 20 mètres. Il fallait agir. "Moi, ça fait des années que je viens ici et que je vois que ça recule encore plus. Donc oui, je pense que c'était vraiment nécessaire", raconte une passante. Les employés finissent tout juste de végétaliser la dune pour qu'elle résiste davantage à l'érosion. Le même dispositif a déjà permis de regagner six mètres de plages à côté ces dernières années. Le maire espère qu'il sera aussi efficace sur place. Il ne reste plus qu'à réensabler cette plage dans les prochains jours, elle sera prête pour l'arrivée des vacanciers. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso