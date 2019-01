Bordeaux : les cahiers de doléances sont ouverts dans les mairies de quartier

La ville de Bordeaux se met elle aussi au Grand débat national. Ce 15 janvier au 15 mars 2019, les cahiers de doléances et d'espérances sont disponibles dans les mairies de quartier. Si les préoccupations des citoyens sont nombreuses, comment ces derniers perçoivent-ils l'utilité de cette démarche ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.