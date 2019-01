Bordeaux : les gilets jaunes se défoulent au grand dam des commerçants

La ministre du Travail a dressé un nouveau bilan économique de la crise des gilets jaunes, évoquant un effet indirect "monstrueux". Le chômage partiel aurait touché 58 000 salariés depuis le début du mouvement. Les habitants de Bordeaux, énièmes victimes des manifestations, espèrent un geste du chef d'Etat, notamment sur les salaires et les taxes, pour calmer la colère des manifestants. Pour les commerçants, le manque à gagner continue de s'alourdir d'autant plus que la mobilisation se poursuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.