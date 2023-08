Charles III en France : "Formidable !", Bordeaux s'impatiente d'accueillir "your Majesty"

Dans les rues de Bordeaux (Gironde) ce jeudi matin, nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle." C'est une belle ville avec un beau patrimoine. Donc, c'est bien qu'il vienne", dit un habitant. Lors de sa dernière visite dans le pays en juin 2019, Charles III n'était pas encore roi. Quatre ans après, certains Bordelais s'improvisent déjà guide personnel. Ce n'est pas qu'un simple déplacement, comme celui de 1977 à Bordeaux. Il s'agit d'une visite d'État, la plus haute forme de rencontre diplomatique. Passage obligatoire par la mairie de Bordeaux, où l'on s'entraîne déjà à accueillir le roi. "La salle sera décorée pour être à la hauteur de la réception que nous réservons au roi Charles III", confie Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. Et même si le roi parle bien le français, ici, on révise déjà son anglais. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Braem, F. Resbeut