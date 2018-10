Bordeaux : une ville où l'on respire

Selon Le Parisien, la piétonnisation des voies sur berges n'a pas permis de réduire le trafic automobile ni la pollution. En effet, les mesures de capteurs à Paris indiquent que les embouteillages ont seulement été repoussés vers d'autres quartiers. D'autres villes, comme Bordeaux, ont pourtant réussi à réconcilier les voitures avec les transports en commun et à rendre ainsi 65 hectares aux piétons. Depuis près de quinze ans, les Bordelais profitent d'un centre-ville presque entièrement fermé à la circulation automobile. Les habitants se déplacent principalement en tramway, en vélo ou à pied. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.