Bormes-les-Mimosas : un week-end festif avec le corso fleuri

Les Borméens ont attendu ce moment depuis le mois d'octobre 2018. Dernier préparatif mais non le moindre avant le défilé, la pose des fleurs sur les chars. Durant le corso fleuri, chacun des chars est fleuri avec près de 15 000 fleurs dont principalement le mimosa. Une tradition vieille de cent ans qui se termine à chaque fois par un rituel : la récupération des fleurs.