Bornes d'incendie : les communes rurales en difficulté

Les normes relatives aux bornes d'incendie sont en perpétuelle évolution. Un vrai casse-tête pour les maires des communes rurales. À Criquetot-sur-Ouville, seulement quelques mois après leur installation, les bornes, qui ont coûté 4 500 euros à la circonscription, sont jugées obsolètes. Les 800 habitants parlent d'aberration et d'argent public gaspillé.