Bornes de recharge : le casse-tête des copropriétés

Dans le parking souterrain d'une copropriété, les bornes ont été installées il y a quatre mois. Olivier a payé la sienne 980 euros, aide de l’État déduite. A 24 centimes le kilowatt, il a fait son calcul. "En moins d'un an, elle est amortie la borne", explique-t-il. Dans un autre immeuble, les copropriétaires sont encore dans le doute. Tout se négocie ce mercredi matin au sous-sol. Une représentante d'une société d'installation de borne répond à leurs questions, car pour eux, rien n'est vraiment clair. Les questions sont, dans un premier temps, très techniques et deviennent ensuite financières. Une installation collective gratuite pour les propriétaires, cet argument met tout le monde d'accord. Mais comment est-ce possible ? Pour le comprendre, rentrons dans une autre copropriété avec 50 bornes à installer. A charge pour l'opérateur de se rémunérer en vendant un maximum d'abonnement. Actuellement, il croule sous les demandes avec 60 nouveaux dossiers chaque semaine. L'opérateur est agréé et c'est important, car ses installations sont aussi financées par l’État. TF1 | Reportage L. Romanens, J.Y Chamblay, D. Salmon