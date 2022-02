Botswana : dans les pas des premiers hommes

À huit heures du matin, dans le calme du camp, Francis fait sa lessive, Camille met à jour ses notes et Laurent endosse le rôle de chef cuisiner. Et puis à un moment, il faut bien que le temps s'accélère. Sur le grand écran du pare-brise, la poussière de la piste nous mène vers une nouvelle exploration. Pour favoriser les recherches des archéologues, le gouvernement botswanais a lancé une campagne de prospection dans les collines de Koanaka. Les mesures de géophysiques ont permis de repérer de grandes grottes inconnues dans le secteur. "Tout l'intérêt-là, c'est d'arriver dans une cavité qui est totalement vierge et qui n'a pas de connexion récente avec la surface. Mais par contre, elle peut avoir des connexions anciennes et notamment contenir des fossiles. C'est ce qu'on va aller chercher", explique Laurent. Un forage permet d'y accéder. Un tunnel vertical de 20 mètres qui débouche sur le vide où la lumière n'était jamais entrée. Après les acrobaties de l'entrée, à l'intérieur, c'est une autre aventure qui commence. On s'est faufilé dans une série d'étroitures avant de pénétrer dans une vaste salle où la température, presque 30 degrés, est très élevée pour une grotte. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon