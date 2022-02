Botswana : dans les pas des premiers hommes

Bastien Chadelle, qui fait sa thèse sur les massifs karstiques, a dressé les cartes inédites du secteur grâce à des images satellites. Il faudra quitter la piste principale et prendre un itinéraire lisse. À chaque pas, la curiosité des paléontologues est un éveil. Faire des observations pour faire des comparaisons est la base du métier. La fouille est une quête permanente. Les deux équipes, française et botswanaise, se lancent dans une chasse au trésor. Nous arrivons sur la zone repérée au fond de laquelle, théoriquement, il devrait y avoir un trou qui permettrait de se glisser sous terre. Mais rien n'est visible au ras du sol. Laurent va utiliser le drone pour analyser le terrain difficile à lire, car il est infiniment plat. Le seul trou que nous trouvons est celui-ci. Les traces autour indiquent qu'il s'agit d'un terrier d'un phacochère. Le printemps s'est achevé au Botswana. L'été austral et la saison des pluies commencent. La pause de midi se fera sous l'auvent de notre véhicule. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon, T. Leroy