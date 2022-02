Botswana : dans les pas des premiers hommes

La brûlure du ciel, la poussière du temps, l'éclat des ténèbres. Un murmure venu des fonds des âges, une quête sur les origines humaines... nous voilà en Afrique du Sud. C'est ici que Laurent Bruxelles, archéologue, a participé à une des plus fabuleuses découvertes de la préhistoire : un squelette complet d'australopithèque. Le squelette n'était plus un singe, mais pas non plus tout à fait un homme. Il fait 1,35 mètre avec des jambes plus long que les bras et des petits pieds qui lui ont volé le nom de "Little foot". C'est une femelle, comme la fameuse "Lucy", mais plus vielle. Laurent a pu dater les squelette de 3 700 000 ans. Et ce n'est pas la dernière aventure de Laurent Bruxelles. Nous l'avons accompagné dans une nouvelle mission archéologique au Botswana. Un grand pays comme la France, mais peu peuplé. À la porte du désert du Kalahari, au milieu de la journée, il fait 35 degrés. Un endroit où il n'y a aucune barrière pour toutes les espèces animales. Les antilopes, les autruches, les pachydermes et les félins y vivent en toute liberté, comme il y a trois millions d'années, à l'aube de l'humanité. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon, T. Leroy