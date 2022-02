Botswana : dans les pas des premiers hommes, épisode 3

Avec les papillons du bush, nous irons butiner quelques instants sur le campement. Pour l'équipe des archéologues autour de Laurent Bruxelles, la journée a déjà bien commencé. Camille Thabard parlera de son sujet de thèse. Dans l'assistance, il y a des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle et de l'université du Botswana qui participent à l'expédition. A côté de la rigueur scientifique de cette école buissonnière, il est un autre domaine que les archéologues prennent très au sérieux : la cuisine. Le partage équitable des tâches ménagères assure aussi la bonne entente. Devant le site de Gcwihaba, il y a pour les paléontologues l'occasion d'aiguiser leur sens de l'observation sur ce squelette d'éléphants. Cette grotte était connue des Botswanais et en partie aménagée pour les visites. Ici, Laurent Bruxelles et son équipe ont mis en évidence un phénomène : des concrétions éteintes, des parois tailladés et des stalactites noircies et rongées par la bio-corrosion. Les responsables sont là, des centaines de milliers de chauves-souris. Connaître le présent pour déchiffrer le passé, c'est la démarche de ces chercheurs. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon