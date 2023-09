Botulisme : les précautions à prendre pour vos bocaux

Pour éviter toute contamination, mieux vaut avoir le nez fin, l'œil vif et l'oreille attentive : "Quand je soulève le petit couvercle, ça fait un petit bruit. Là, c'était bien hermétique" ; "Déjà, au départ, quand on ouvre un bocal et si on voit qu'il y a un dépôt dessus, c'est qu'il y a un souci". Vite consommer, ça peut aussi aider pour éviter les bactéries. Mais avant ça, chez vous, d'autres précautions sont à prendre. Quand Daniel fait ses bocaux, son maître-mot c'est : "priorité" et "propreté". Il veille d'abord à ce que les produits soient bien frais. Le poisson est nettoyé, bien cuit, et mis en pot dans des bocaux bien propres, avec des joints en caoutchouc bien neufs. La stérilisation, c'est l'étape décisive. Les pots sont immergés au moins une heure dans de l'eau bouillante. Chez ce boucher, en plus de la viande, il y a des bocaux de légumes et de tripes. Ici, tout est stérilisé sur place. Forcer sur le pot pour l'ouvrir, c'est donc bon signe. Si vous avez le moindre doute, il ne vous restera plus qu'à jeter vos bocaux. TF1 | Reportage M. Stiti, G. Thorel, X. Thoby