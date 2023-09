Un mort et sept personnes en réanimation : ce que l'on sait sur les cas de botulisme à Bordeaux

Des sardines en conserve ont été servies pendant plusieurs jours dans un bar bordelais. Douze personnes ont été contaminées. Ces bocaux faits maison par le restaurateur auraient été mal stérilisés. Des bactéries ont alors libéré des toxines botuliques qui s’attaquent au système nerveux. "Lorsque l'on va ingérer cette toxine, on va développer des troubles digestifs initialement, puis une paralysie de la face, progressivement descendante", nous explique le Dr Benjamin Clouzeau, médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Bordeaux". "La patiente la plus grave dans le service, indique-t-il, est malheureusement complètement tétraplégique à l'heure actuelle, avec une incapacité même à ouvrir les yeux, et bien sûr à respirer". Certains patients sont actuellement sous assistance respiratoire. Leur guérison sera longue. Le restaurateur se dit dévasté. "Je reconnais que j’avais un lot de sardines stérilisées et qu’à l’ouverture, j’ai dû en jeter certaines qui avaient une forte odeur. D’autres paraissaient saines et ont été servies aux clients", a déclaré le patron du Tchin Tchin Wine Bar dans le journal Sud-Ouest. De nouveaux cas pourraient se présenter jusqu’à ce week-end, car l’incubation peut durer plusieurs jours. Les clients de ce bar doivent contacter au plus vite un médecin en cas de symptôme. C’est une maladie très rare. Chaque année, 20 à 30 cas sont déclarés dans l’Hexagone. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec