Boucherie à la coupe, la crainte de payer trop cher

Aucun supermarché ne fait exception. Comme partout ailleurs, le prix de la viande n'en finit plus d'augmenter. Cela incite de nombreux consommateurs à changer leurs habitudes : "la viande rouge, on en mange très peu. La viande rouge est trop chère". Résultat : les ventes sont en forte baisse, en particulier pour la viande à la coupe. Le magasin tente désespérément de faire revenir la clientèle à coup de promotions exceptionnelles. Comme dans la majorité des grandes surfaces, les ventes de viande au détail ont diminué de 25% depuis le début de l'année. Selon Franck Bronnec, directeur d'Intermarché à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), les clients ne savent pas ce qu'ils vont payer jusqu'à ce que l'article soit pesé sur la balance. Et "ça peut être un frein". Néanmoins, il est encore possible de trouver de la viande de qualité à un prix abordable. Des éleveurs basques proposent des colis en vente directe à quatorze euros le kilo. Leurs vaches sont élevées en plein air une grande partie de l'année. Mais face à la hausse des coûts, eux aussi, pourraient devoir augmenter leur prix en espérant ne pas perdre leurs clients. TF1 | Reportage V. David, C. Arfel