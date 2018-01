Boucherie : les jeunes innovent pour redresser le secteur

La clientèle frileuse des bouchers semble actuellement se réchauffer. Il a fallu innover pour que les consommateurs reprennent goût à la viande. La jeunesse des nouveaux bouchers fait le plaisir des consommateurs avec de nouvelles idées : à Brest, la viande achetée est directement cuisinée par le boucher et servie dans la boucherie même. Cela permet de présenter les morceaux les moins connus aux consommateurs et relancer les ventes. Dans le Calvados, un boucher présente directement ses plats cuisinés pour allécher la clientèle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.