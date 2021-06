Ce cordonnier a trouvé un repreneur

Après 43 ans de bons et loyaux services, Manuel Rivas, ancien propriétaire de la cordonnerie "Au Petit Cordonnier", prend sa retraite. Il a retrouvé un remplaçant grâce à SOS Villages. C'est un passage de relais et un total changement de vie puisque Stéphane Gagliano, le nouveau repreneur, ne connaissait pas le métier. Il a tout appris avec l'aide du futur retraité. Tous les jours de la semaine depuis deux mois, Manuel Rivas forme le nouveau propriétaire. Pour lui, il n'est pas question de vendre son commerce sans transmettre son savoir. Pour Stéphane Gagliano, c'est une nouvelle vie professionnelle après des années dans le BTP. Il était au chômage suite à la crise sanitaire. Depuis cet hiver, il perpétue ce commerce situé en plein centre-ville de Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône). Sous le regard bienveillant de Manuel, il s'est approprié la boutique et l'a redécoré. Désormais, il y vend sacs et chapeaux. Manuel compte bien l'aider encore quelques semaines avant une retraite bien méritée.