Bouches-du-Rhône, Hérault, Vaucluse, Gard... Des températures dépassant les 45°C

Une réunion interministérielle sur la canicule a été organisée ce 28 juin 2019 au ministère de la Santé en présence du Premier ministre. Dans quatre départements en alerte rouge, les températures pourraient frôler, voire dépasser les 45°C. Par mesure de sécurité, 4 000 écoles sont fermées et des sorties scolaires annulées. A Nîmes, deux Ehpad ont décidé de mettre leurs locaux climatisés au service des seniors. Une quinzaine d'étudiants vont également faire du porte-à-porte toute la journée auprès des personnes âgées isolées.