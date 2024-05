Bouchons : dimanche noir sur les routes

Milieu de matinée, à la sortie de Cans (Lozère), et déjà apparaissent les premiers bouchons. "On pensait prendre la route plus tôt pour avoir moins de monde, et résultat des courses, il y a du monde. Je pense que ça doit être les Bretons", se désole un automobiliste. Certains sont même partis très tôt, traumatisés par la journée du mercredi dans le sens des départs. Près de 2 125 kilomètres de bouchons cumulés avaient été enregistrés ce dimanche midi. Un record historique, l'équivalent d'un bouchon continu entre Athènes, Grèce et Paris. Un record qui pourrait bien être battu aujourd'hui. Bison Futé a classé ce dimanche de retours en rouge au niveau national, et même en noir à l'ouest et au nord. Dans le sud de l'Hexagone, sur l'A7 direction Lyon, certains automobilistes s'accordent une pause, la plus courte possible. A l'heure actuelle, près de 700 kilomètres de bouchons cumulés sont enregistrés sur les routes. Le pic est attendu, lui, vers 17 heures. Et si vous envisagez le train comme solution de repli, ils sont aussi complets dans le sens des retours. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Stiti, E. Regaut