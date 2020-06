Bouchons monstres en Andorre qui rouvre ses frontières

Ce lundi, plusieurs kilomètres de bouchons sont constatés près de la frontière andorrane dès huit heures du matin. Des milliers de voitures françaises sont toutes venues pour la même raison : acheter des produits à prix réduits comme l'alcool et les cigarettes qui coûtent en moyenne 60% moins chers que dans l'Hexagone. À la frontière, les entrées sont filtrées et contrôlées par des dizaines de policiers. Dans la principauté, les soldes d'été ont également démarré en avance.