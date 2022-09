Bouclier tarifaire : bonne nouvelle dans les commerces

Pour Vincent Vigneron, c’est un poste de dépense important. Sa chambre froide et ses frigos sont très gourmands en électricité. Dans sa boutique de produits frais, il est difficile de s’en passer ou de réduire la consommation. Depuis début 2022, sa facture d’électricité a déjà fait un bond de plus de 30% par rapport à l’an dernier. Pour lui, la prolongation du bouclier tarifaire pour 2023 est un soulagement. Avec deux salariés et un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros, sa PME est éligible au bouclier tarifaire. L’année prochaine, sa facture d’électricité serait limitée à 15% d’augmentation. Les prix des fromages et des charcuteries devraient être maîtrisés, une bonne nouvelle pour les clients. Chez Angelina Deffler, les machines sont différentes, mais la situation est identique. Les lave-linges et les fers à repasser sont branchés toute la journée. Elle est patronne et seule salariée de son pressing. Sa facture annuelle d’électricité avoisine déjà les 7 000 euros. Le bouclier tarifaire va lui permettre de préserver son activité. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings