Bougies antigel : les fabricants débordés

Dans le Puy-en-Velay (Haute-Loire), jamais cette entreprise de bougies et de cierges traditionnels n'a connu pareille cadence. Près de 20 000 litres de paraffine se trouvent dans sa citerne pour confectionner plus de 3 000 bougies en un ou deux jours. "Les clients en veulent, donc, il faut qu'on produise", affirme Brendan Leroy. Vignobles de Bourgogne, de Bordeaux, du Val de Loire ou encore arboriculteurs du sud-est, entre 100 à 200 clients font appel à la production de ces bougies antigel de cinq à six kilos chacune. Leur coût n'est cependant pas anodin. Pour une bougie efficace jusqu'à moins trois ou moins quatre degrés et qui dure deux nuits, il faut compter 7,50 euros. Parce qu'elle est à flux tendu, l'entreprise a dû recruter six intérimaires pour assurer la cadence de production. Aujourd'hui, avec près de 10 000 bougies en moyenne par semaine, l'entreprise familiale est au maximum de ses capacités. Ici, la production de bougies antigel va être maintenue jusqu'aux prochains Saints de Glace prévus entre le 11 et le 13 mai prochain.