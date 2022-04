Boulangerie : plus d’emballage et pas de hausse de prix

Les pains sortent à peine du four et des habitués l'emportent dans leur sac en tissu. Face à la hausse des prix des matières premières, cette boulangère a décidé de faire l'économie d'emballage plutôt que d'augmenter les prix. "On ne voulait pas toucher au porte-monnaie de nos clients. On s'est dit qu'avec la baguette, on peut supprimer l'emballage", confie Valérie Prunier. En ce lundi de Pâques, les clients approuvent la démarche. Beaucoup ont pensé à apporter un sac. "Je trouve ça idiot de jeter tous les jours un petit bout de papier où il y a eu juste une baguette quelques instants", lance une cliente. L'initiative ne concerne bien sûr que le pain, pas besoin d'emporter ses œufs de Pâques ou ses viennoiseries à la main. Et pour ceux qui souhaitent vraiment un sachet, il est maintenant payant. Sans cette économie sur les emballages, la baguette aurait augmenté de cinq à dix centimes pièces. Avec le four qui tourne continuellement, rien que l'électricité a augmenté de 500 euros par mois. Et ce n'est pas la seule facture qui augmente. Pour l'instant, la boulangerie tient bon. Mais si les charges continuent de grimper, il faudra bien augmenter les prix. TF1 | Reportage T. Copleux, X. Baumel