Boulangers, de nouvelles annonces suffisantes ?

Mickael Gourvelen, boulanger à "La P'tite Boulange", ne s'est pas versé de salaire au mois de décembre. Il fait face tant bien que mal, mais le moral n'est pas bon. Il y a trois mois, nous lui avons rendu visite. "J'ai payé 2 500 euros de plus que l'année dernière", avait-il dit. Pour amortir le coût des matières premières, il avait alors décidé de réduire le poids de ses baguettes. Aujourd'hui, face à l'envolée des prix des gaz et d'électricité, il ne cache pas sa colère : "Si ça continue comme ça, les boulangeries, il y en aura plus". Le boulanger peut malgré tout compter sur le soutien de ses clients. Alors, comment aider ces commerçants essentiels ? La Première ministre avance ce mardi matin des pistes. Ils pourront demander un report du payement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. Le gouvernement demande également aux entreprises du secteur de l'énergie de permettre aux boulangers de pouvoir étaler leur facture. L'objectif est de soulager leur trésorerie. Cet après-midi, le ministre de l'Économie reçoit les fournisseurs d'énergie. TF1 | Reportage M. Chantrait, V. David, A. Janssens