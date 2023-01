Boulangers : l’entraide plutôt que la concurrence

Dans la rue commerçante de Carquefou, trois boulangeries et trois fois le même constat. Après l'augmentation du prix de la farine et du beurre, c'est la facture d'électricité qui augmente considérablement. "On va passer de 900 euros à 6 000 euros par mois à partir du 30 janvier", rapporte Nathalie Bisson, une boulangère. Pour réduire les dépenses, voilà la stratégie commune des trois boulangers. À tour de rôle, ils vont fermer boutique deux jours dans la semaine, contre un jour actuellement. L'objectif, laisser leurs fours éteints un jour de plus. "L'entraide c'est essentiel. Dans des petites villes comme ici, il n'y a pas vraiment le choix", exprime une habitante. La nouvelle organisation des trois boulangers débute en février. Pas de quoi inquiéter les habitants, la baguette tradition coûte le même prix dans les trois boulangeries. Les trois boulangers se revoient dans six mois pour faire le bilan. Si cela ne suffit pas face à l'inflation, ils envisagent même de commander ensemble leurs matières premières. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Guerche