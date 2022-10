Boulangers, leurs recettes pour bloquer les prix

Une baguette à 1,20 euro, ce sont déjà cinq centimes de plus qu'il y a six mois. Il est impensable pour Mickaël Gourvelen d'augmenter à nouveau ses tarifs. Pourtant ceux de l'énergie, eux, explosent. "J'ai payé 2 500 euros de plus que l'année dernière", rapporte-t-il. La seule solution pour ne pas répercuter ces hausses, c'est de diminuer le poids de certaines baguettes. Et une fois cuites, il n'y a aucune différence, elles ont gardé le même volume. Quelques rues plus loin, une autre boulangerie a trouvé une solution plus radicale : stopper la fabrication de certains produits. C'est un crève-cœur pour Patrice, qui doit aussi réduire sa production de crêpes. "La solution, c'est d'enlever une journée de production la semaine. Ça permet de moins allumer la machine, et je gagne une journée d'électricité", affirme-t-il. Du côté des clients, ses efforts sont bien remarqués, mais il ne sait pas combien de temps il pourra continuer à en faire. Patrice ne baissera pas les bras, il envisage déjà de confectionner ses crêpes la nuit pour profiter des heures creuses. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann