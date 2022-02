Boule de fort : jeu traditionnel des Pays de la Loire

Ces passionnés, unis par un jeu étonnant, sont les maîtres de la patience et de la précision. La première étape obligatoire, c'est d'enfiler des chaussons. "Le jeu c'est de la résine, c'est très tendre. Alors si on entre avec des chaussures et des petits cailloux, ça va rayer le jeu", explique René Delaveau, membre du club de boule de fort à Huismes (Indre-et-Loire). La boule de fort est un jeu traditionnel du Val-de-Loire aux multiples pièges. On a un terrain pas tout à fait plat et des boules pas tout à fait rondes avec un côté plus lourd que l'autre. Le but est d'amener sa boule au plus près du maître. Mais avec une longue trajectoire en zigzag c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. "Il n'y a pas de secret pour lancer avant de trouver la bonne vitesse", témoigne un joueur. Comme à la pétanque, le tir est autorisé. L'histoire de la boule de fort tient de la légende. Certains font monter son origine aux mariniers de Loire qui jouaient dans les cales incurvées de leur bateau. Peu importe le score, la boule de fort est une célébration de la patience et du travail d'équipe et de la convivialité. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Schély