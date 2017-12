La boule de Noël est l'élément de décoration incontournable du sapin

La boule de Noël est un élèment de décoration qui a d'abord été créé en verre ou en émaux. C'est au milieu des sapins des Vosges du nord que sont nés ces accessoires incontournables de l'arbre de Noël. D'ailleurs, l'ancienne verrerie de Meisenthal est devenue le centre international d'art verrier. On y produit chaque année plus de 40 000 boules, des plus classiques au plus contemporaines. Le secret du métier est de faire le bon geste à la bonne température. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.