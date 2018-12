Les boules en verre, un souffle de vie pour ses fabricants

En Haute-Saône, les souffleurs de verre donnent une partie d'eux-même pour fabriquer ce qui deviendra nos boules de sapins de Noël. Maud Jacquemin et Mylène Barbier sont responsables de l'atelier Noël à Passavant-la-Rochère et elles imaginent chaque modèle. Les symboles de Noël apposés sur les boules rappellent les doux souvenirs d'enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.