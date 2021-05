"Boulevard des airs" : un nouvel album entre duos et créations

"Loin des yeux" est le cinquième album pour Sylvain Duthu et Florent Dasque. Né en 2004, leur groupe "Boulevard des airs" ne cesse de plaire. Ce mardi, nous les avons rencontrés sur les Champs-Elysées pour en parler. Selon Florent, il y a douze duos sur cet album. Des duos qui sont notamment formés par des gens de leur entourage. "C'était vraiment naturel pour nous de réunir nos amis sur cet album", a-t-il précisé. Parmi ces amis, on compte Vianney, Bruel ou Capeo. Et durant les confinements, pas question de ne rien faire : "il n'y a plus de tournées, donc on fait énormément de studio". Leur style : mélange pop aux musiques du monde. Sylvain le concède, la mélancolie est présente en permanence dans tous les albums, aussi bien sur les textes que sur la musique du groupe. "Je crois aussi que c'est contrecarré par une certaine énergie positive", a-t-il néanmoins ajouté. Tous les deux espèrent reprendre leurs concerts à l'automne.