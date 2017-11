En bouquet ou en couronne, les fleurs vont orner les tables des fêtes

Entre Nice et Vallauris, dans une galerie réservée aux fleurs, les serres sont garnies de poinsettia. Appelé communément l'étoile de Noël, cette plante d'intérieur est très appréciée pour ses couleurs. Cependant, les plantes à bulbes ne sont pas en reste tout comme l'hellébore et la rose de Noël. Cette dernière résiste au froid et refleurit chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.