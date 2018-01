"Bouquet final" est en représentation à la Comédie Caumartin

La comédie "Bouquet final" met en scène une fête agitée entre amis juste avant la fin du monde. En représentation à la Comédie Caumartin à Paris, elle rassemble des acteurs issus de différents univers. Loufoque et pleine de blagues, la pièce transpire la bonne humeur des comédiens qui prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.