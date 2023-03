Bourde : la pub se trompe de cathédrale !

En voulant promouvoir une nouvelle ligne entre Toulouse et Doha, une grande compagnie aérienne s'est trompée. Elle n'a pas choisi la cathédrale de la Ville rose, mais celle de la ville d'Albi. Ça fait beaucoup réagir. A Toulouse, à 70 kilomètres d'Albi, il est impensable de confondre les berges du Tarn et la Garonne ; la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi et la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Pourtant, la compagnie aérienne du Qatar, elle, a fait la confusion. Lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, elle a présenté sa nouvelle ligne Doha-Toulouse. Une photo d'Albi a été affichée sur la présentation. Les Toulousains se sentent lésés : "Peut-être qu'ils connaissent mieux Doha que Toulouse". Les Albigeois, eux, sont flattés : "C'est une bonne idée parce que c'est vrai que quand on voyage et qu'on dit qu'on vient d'Albi, les gens connaissent la cathédrale". Par ailleurs, Albi a peut-être été privilégié pour son classement à l'Unesco. A moins que les Qatariens aient aussi voulu lancer leur fléchette et au lieu de Toulouse, c'est sur Albi qu'elle est tombée. TF1 | Reportage P. Michel, P. Misselange