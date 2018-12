Bourges : les jouets anciens ont toujours la cote

Une vente aux enchères de jouets anciens aura lieu le 15 décembre 2018 à Bourges. Parmi eux, 717 petites auto de collection seront présentées. On pourra y voir des pièces rares et uniques comme cette Renault quatre chevaux estimée à 6 000 euros, ou encore ce coffret de six Peugeot 601 évalué entre huit à dix milles euros. Un retour en enfance garanti pour les collectionneurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.