Bourges officialise son jumelage solidaire avec une ville ukrainienne

Entre Korosten et Bourges, il y a 2 500 kilomètres. Les deux villes de 65 000 habitants sont désormais réunies par un jumelage solidaire, un symbole contre la guerre. "La solidarité en ce moment, ça compte"; "c'est profondément injuste ce qui se passe. C'est un drame humain"; "Il faut les aider. Il n'y a pas d'autres solutions", lancent des habitants de Bourges. La mairie de Bourges a pris contact dimanche avec le maire de Korosten. Là-bas, 60% des femmes et des enfants ont déjà dû quitter la ville en première ligne. Les deux maires échangent désormais directement par visioconférence pour mettre en place une aide concrète entre les deux villes. A chaque discussion, Yann Galut découvre le quotidien d'une ville qui vit sous les bombes. Ce jumelage s'appuie sur une mobilisation citoyenne. Les dons des habitants affluent chaque jour. Une partie sera expédiée en Ukraine, une autre servira à l'accueil des réfugiés. Une solidarité des habitants mais aussi de la communauté ukrainienne qui ne fait que commencer à Bourges. TF1 | Reportage C. Madronet, H. Lévèque