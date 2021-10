Bourges sans transports d'urgence pendant une nuit : la mairie porte plainte

Aucune ambulance du Smur n'a été disponible dans la nuit du vendredi à samedi alors que l'hôpital de Bourges avait cherché un médecin urgentiste intérimaire. Personne n'était disponible. Les usagers sont excédés par ces pénuries chroniques. "C'est honteux qu'il n'y a pas de médecins qui puissent se déplacer à Bourges, surtout en urgence", "C'est inadmissible étant donné qu'on a besoin de ces équipes-là". La direction de l'hôpital répond qu'elle ne parvient pas à recruter de médecins à temps plein. Au service des urgences, la moitié des salariés sont intérimaires. "On est victime de la pénurie nationale d'urgentistes", se plaint Agnès Cornillaut, directrice du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Quand le Smur de Bourges ne fonctionne pas, les hôpitaux de Vieron et de Saint-Amand-Montrond viennent en renfort. Le problème, c'est qu'ils sont situés à 40 minutes par la route et ils n'ont eux-mêmes qu'une seule ambulance disponible. Selon une étude récente, le nombre de médecins va continuer à diminuer dans l'Hexagone jusqu'en 2024. Celui-ci retrouvera son niveau actuel en 2035.