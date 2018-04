La bourrée, une danse emblématique du Massif Central

Dansée initialement à la Cour sous le règne d'Henri IV, la bourrée est devenue populaire et a su trouver un nouveau souffle à travers les époques. Ce patrimoine immatériel a été transmis grâce au récit des anciens et attire désormais toutes les générations. En effet, à chaque bal, la bourrée est revisitée librement avec une touche de modernité sans costume ni chorégraphie. Le plancher aussi devient un instrument à part entière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.