Bourriot-Bergonce : comment fonctionnent les classes uniques ?

Dans une école de Bourriot-Bergonce, dans les Landes, Vincent Malange tient une classe unique dont il est le seul maître. Celle-ci compte près de 26 élèves de CM1 et de CM2 venus des villages voisins. Le maître d'école utilise des méthodes traditionnelles qui font progresser les élèves. Ces derniers apprécient d'ailleurs sa manière d'enseigner et éprouvent de l'admiration pour leur enseignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.