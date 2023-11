Bouteille à la mer retrouvée en Vendée : la belle histoire venue de l'Atlantique

Benjamin Rouzeau et ses fils sortent se promener sur une plage de Noirmoutier, lorsqu'un reflet dans le sable attire leur regard. "J'ai vu une bouteille et c’est là que j'ai vu qu'il y avait le mot dedans". Est-ce une carte aux trésors ? Un appel à l'aide de naufragés ? Place à l'imaginaire. Mais le bouchon est bien enfoncé. Il faut rentrer à la maison pour l'ouvrir avec Alicia, la maman. C'est une classe de CM2 de Caroline du Nord, aux États-Unis, qui est à l'origine de ce message. La bouteille a traversé l'Atlantique. L'enseignante a laissé ses coordonnées. Suzanne est désormais à la retraite, car cette bouteille dérive depuis deux ans. Elle souhaitait à l'époque montrer à ses élèves le trajet du courant océanique chaud appelé le "Gulf Stream". Les échanges en anglais et en français ne sont pas faciles, mais un lien s'est créé entre les deux rives. Cinq autres bouteilles de la classe ont été retrouvées en France. D'autres sont arrivés au Portugal, et même en Irlande. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel