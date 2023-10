Bouteilles d'eau : pourquoi on en consomme moins

C'est un geste que nous sommes de plus en plus nombreux à faire chaque matin : remplir une gourde au lieu de choisir une eau minérale en bouteille. Sur le parking d'un hypermarché, certains en sont déjà convaincus, d'autres ont plus de mal à changer leur habitude. Dans les rayons, les eaux en bouteille prennent de moins en moins de place, car les ventes baissent régulièrement. En raison d'abord de l'augmentation des prix, mais pas uniquement. Dans les Vosges, le groupe Nestlé Waters prévoit 171 suppressions de postes. Une première en 150 ans d'histoire. Les 720 salariés sont mobilisés pour éviter des licenciements secs, tout en étant conscient de la baisse d'activité. Un autre souci, la ressource en eau qui diminue. Cet été, deux sources de la marque Hépar se sont taries, limitant la production. Nestlé affirme avoir limité de plus de 20% ses captations d'eau depuis dix ans autour de Vittel. Une bonne nouvelle pour la planète, beaucoup moins pour ses salariés. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly