Bouteilles en plastique : prêts pour la consigne ?

Les bouteilles en plastique font partie de vos courses au quotidien et elles pourraient bientôt être consignées. Avec ce système, une bouteille coûterait en moyenne 86 centimes d'euro, dont quinze pour la consigne, soit 17% du prix global. Pour récupérer le montant de la consigne, il faudra rapporter les bouteilles dans des bornes installées dans les supermarchés. Les poubelles jaunes, ce sont elles qui vous permettent aujourd'hui de recycler. Le plastique que vous y jetez est revalorisé et revendu par les communes. La consigne serait donc une très mauvaise idée pour certains élus. "Si demain les habitants ne mettent plus leurs bouteilles en plastique dans la poubelle jaune, il ne restera que des choses qui coûtent et rien qui ne rapporte. Ça veut dire que je serai tenu d'augmenter les impôts", explique Nicolas Soret, maire de Joigny (Yonne). Aujourd'hui, 60% des bouteilles en plastique sont recyclées. En les consignant, le gouvernement espère faire passer ce chiffre à 77% d'ici 2025. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, M. Scarzello