La boutique du royaume de l'enfance se trouve à Valence

La boutique "Le Chat Bleu" à Valence est l'andidote aux jeux avec un écran. En effet, ce qui fait la particularité de ce magasin de jouets, c'est qu'on n'y trouvera aucune babiole en plastique ou électronique. L'établissement réunit une collection incroyable de jouets en bois, de peluches, de poupées et de musique. Les habitants de cette commune viennent y chercher des jouets imprégnés par l'enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.