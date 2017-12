Les braderies de Noël, lieux incontournables pour trouver des décorations originales à petits prix

Décors lumineux géants, crèches, bougies,… tout ce qu'il faut pour faire renaître la magie des fêtes se trouvent dans les braderies de Noël. Pour dénicher de bons articles à prix cassés, les Français se ruent chaque année aux portes de ces marchés. Car sur place, plusieurs entreprises n'hésitent pas à liquider leurs stocks. Toutes les affaires qui y sont exposées sont en excellent état et de qualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.